Josh Emmett estuvo esperando noticias sobre su próxima pelea durante varios meses, pero tuvo una pista antes de UFC 280 en octubre de que pronto podrían llegar buenas noticias.

Según el veterano contendiente de peso pluma, el UFC comenzó a comunicarse con él sobre los planes para el futuro después de que se consolidó que el actual campeón de las 145 libras, Alexander Volkanovski, subiría de división para pelear por un segundo título.

El anuncio oficial de la pelea no se produjo hasta unas semanas después, cuando se confirmó que Emmett se enfrentaría a Yair Rodríguez en UFC 284 el 11 de febrero con un título interino en juego.

«Lo he sabido por un tiempo. Creo que solo estaban esperando la pelea de Abu Dhabi con Islam [Makhachev] y [Charles] Oliveira para ver cómo se desarrollaron las cosas, pero una vez que Dana [White] dijo que Volkanovski iba a pelear contra quien sea, estaban hablando posiblemente de un título interino o la pelea de un contendiente No. 1. Lo he sabido pero no sabía cuándo. Decían simplemente prepárate para diciembre. Entonces, a medida que se acercaba, pensé que no iba a aceptar una pelea con un aviso de cuatro semanas. Si fuera por un interino, por supuesto que lo haría».

“Pero luego me contactaron el sábado y me dijeron que estaba bien, finalmente sucederá. Tú y Yair. El evento co-principal en UFC 284. Por supuesto, ¿tienes que llamarme y preguntar? Nunca he dicho que no. ¿Crees que voy a rechazar este?”.

Si bien los títulos interinos se han vuelto mucho más comunes en los últimos años, Volkanovski se ha establecido firmemente como campeón con múltiples defensas del título, incluidas tres victorias sobre Max Holloway .

El único problema es que Volkanovski ahora se enfrenta a Islam Makhachev con el título de peso ligero en juego en UFC 284, lo que significa que la división de peso pluma quedará en suspenso hasta que pueda volver a defender el cinturón.

Emmett admite que siempre ha tenido sentimientos contradictorios sobre la introducción de títulos interinos en el UFC, pero este es un caso en el que se siente justificado. Dicho esto, Emmett no se hace ilusiones sobre el cinturón que busca ganar en febrero y lo que significa sobre su posición en la división.