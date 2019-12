Joseph Benavidez duda que Henry Cejudo vuelva al peso mosca

Henry Cejudo ha sido despojado del título de peso mosca de UFC, despejando el camino para los principales contendientes de peso mosca Joseph Benavidez y Deiveson Figueiredo para pelear por el cinturón vacante en el evento principal de UFC Norfolk el 29 de febrero. Esta es una oportunidad que Benavidez ha estado persiguiendo durante años.

Si bien anteriormente desafió a Demetrious Johnson por el cinturón de peso mosca, no logró tener éxito en su misión, y desde entonces se le ha escapado otra oportunidad de ganar oro.

«Es increíble cuando trabajas duro para algo y siento que nunca mereces nada, especialmente en este deporte, pero luego, la forma en que sucedió fue como si sucediera lo correcto. ¿Fue difícil al principio aceptar eso realmente?

«Porque no sabía qué esperar con todo lo que está sucediendo con» Triple C «y esto y aquello. Estaba dispuesto a esperarlo, pero todo salió muy rápido. Estoy muy feliz por eso. He estado esperando por siempre «.