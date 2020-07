Jose Aldo emite declaración luego de derrota en UFC 251

José Aldo se enfrentó con Petr Yan por el título de peso gallo vacante de UFC en la cartelera principal del evento UFC 251 de Fight Island.

El resultado fue un desecho emocionante que vio a ambos hombres tener sus respectivos momentos. Sin embargo, Yan fue capaz de cambiar el rumbo a su favor en los rounds posteriores y finalmente logró un TKO después de aterrizar una gran cantidad de golpes y derribar al brasileño.

Fue un revés decepcionante para José Aldo, que buscaba unirse a una breve lista de peleadores de UFC que han reclamado el oro en dos clases de peso diferentes.

A principios de esta tarde, el antiguo capo del peso pluma se dirigió a su Instagram oficial para emitir una declaración y proporcionar a su fan una actualización.

“Hoy me desperté pensando en qué decirles a todos, y lo que tengo que decir es que la derrota es parte del deporte, es parte de mi vida y solo el que no pelea no pierde. Di lo mejor de mí en esta pelea, di lo mejor y lo mejor en entrenamiento, di lo mejor en mi comida, incluso en tiempos de pandemia luché por lo que quería, pero desafortunadamente no fue así. Nadie más de lo que realmente quería ese cinturón, realmente quería hacer historia, pero mi oponente mejoró ayer y tiene sus méritos".

“Pero la gente tiende a llevar la idea de un mundo perfecto y olvida que perder una batalla no te hace capaz de humillar, y mucho menos descartar al otro. La empatía siempre es ponerse en el lugar del otro. Volveré mucho más fuerte de lo que ya soy. Mi gratitud está con mi equipo Nova União, mis amigos, fanáticos y mi familia a quienes dedico todo lo posible todos los días. ¡Fuerza y ​​honor siempre! Dios está con nosotros".