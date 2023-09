Jordynne Grace hará su debut en Wrestling REVOLVER

La empresa de lucha libre independiente Wrestling Revolver, ha anunciado a través de as redes sociales que la luchadora de Impact Wrestling, Jordynne Grace, regresará a las indies y hará su debut con la compañía.

Grace competirá en acción fuera del torneo en el Grand Prix Femenil de Wrestling Revolver el 8 de octubre en el Calumet Center en Dayton, Ohio. Su combate y oponente aún no se han anunciado. Los boletos ya están disponibles en RevolverTickets.com . El evento se transmitirá en vivo por FITE+ a las 3 p.m.

Jordynne Grace que actualmente trabaja para Impact Wrestling. También es conocida por sus apariciones en Beyond Wrestling, Progress Wrestling, Pro-Wrestling: EVE y Shine Wrestling.

Entre sus logros, ha sido una vez Campeona de Knockouts de Impact. También fue una vez Campeona Knockouts en Parejas de Impact (con Rachael Ellering en una ocasión).

El 28 de octubre de 2018, Grace desafió sin éxito a Jazz por el Campeonato Mundial Femenil de la NWA sobre la Women Wrestling Revolution (WWR), como evento principal en el evento WWR vs. WWR vs. The World.

El 16 de octubre de 2018, se informó que Grace había firmado un contrato de dos años con Impact Wrestling. Grace hizo su debut en el episodio de Impact! del 8 de noviembre, ya que derrotó a Katarina. El 3 de enero de 2019 en el episodio de Impact!,