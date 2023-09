Bojack listo para debutar en ETU Wrestling

La empresa de lucha libre independiente Expect The Unexpected, ha anunciado a través de sus redes sociales que el luchador Bojack ha firmado para hacer su debut en la compañía.

Se ha anunciado que el actual campeón indiscutido de PWF hará su debut en ETU a finales de este mes en “Nostalgia, ULTRA”. Su combate y oponente aún no se han anunciado.

Sept. 23 / 3pm / Williamstown, NJ

LIVE from the H2O Wrestling Center

Nostalgia, ULTRA se llevará a cabo el sábado 23 de septiembre en el H2O Wrestling Center en Williamstown, Nueva Jersey. Los boletos están a la venta en ETU7.Eventbrite.com . El programa está programado para transmitirse en vivo por IWTV .

Bojack hizo su debut en la lucha libre profesional para Ring Wars Carolina haciendo equipo con Zeke en un esfuerzo perdido ante Donnie Ray y Patrick Scott en RWC Nite-Stic Birthday Bash el 6 de septiembre de 2017.

Bojak ganó su primer campeonato, el Campeonato Unificado en Parejas de la PWF , con James Anthony derrotando a Blanco Loco y Joey Ozbourne. Bojack derrotó a Mason Myles para ganar el Campeonato Indiscutible de la PWF .

Bojack debutaría para DEADLOCK Pro-Wrestling en la edición del 16 de diciembre de DPW Fire derrotando a Josh Fuller en el torneo del Campeonato Mundial DPW. Bojack más tarde se convertiría en el campeón inaugural en You Already Know, derrotando a Andrew Everett .