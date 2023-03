Jonathan Martínez quiere pelea con Dominick Cruz

El peso gallo de UFC Jonathan Martinez quiere su oportunidad contra un ex campeón. En la cartelera principal de UFC Fight Night 221 en The Theatre at Virgin Hotels, Martínez (18-4 MMA, 9-3 UFC) entró a la jaula como un perdedor considerable contra Said Nurmagomedov.

Martínez lidió con una avalancha de puños giratorios, derribos e intentos de sumisión de Nurmagomedov (17-3 MMA, 6-2 UFC) para salir victorioso por decisión unánime.

Dar la sorpresa fue un momento emocionante para Martínez, quien ahora ha ganado cinco partidos consecutivos y está tocando la puerta de las clasificaciones divisionales.

“Estoy muy emocionado, porque soy mitad mexicano, mitad salvadoreño, así que siento que soy el primer salvadoreño en ser clasificado. Trabajé muy duro con mi equipo para llegar aquí”.

Martínez cree que su carrera es lo suficientemente fuerte ahora como para llamar la atención del ex campeón Dominick Cruz, o le gustaría dar la bienvenida al ex campeón de peso mosca Deiveson Figueredo a la división de peso gallo.

“Bueno, en mi última pelea llamé a Dominick, pero no estaba clasificado. Así que ni siquiera me estaba mirando. Entonces, estoy clasificado ahora, así que, ya sabes, espero que lo haga. Y con Figgy, podría darle la bienvenida a las 135”.