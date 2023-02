Jon Moxley cobra venganza y derrota a Adam Page

El evento de AEW Dynamite del 1 de febrero abrió con el combate entre Jon Moxley y Adam Page, el cual comenzó mucho antes de que sonara la campana.

Mox atrapó a Page afuera del ring, recién iba llegando al escenario; sin embargo, Adam respondió con fuertes golpes; aunque ambos empezaron a sacar sus mejores armas, mientras el réferi pedía que regresaran al ring.

Tras varios minutos de combate afuera del ring, ambos subieron al encordado y la lucha comenzó oficialmente; sin embargo, la intensidad no bajó y ambos siguieron golpeándose con todo, al grado de Moxley terminó sangrando.

Ambos luchadores empezaron sacar sus mejores armas y artimañas, buscando diezmar a su rival; pero ambos luchadores tenían claro que, como ha sido en otros combates, no iban a rendirse ante su rival.

Las cosas no parecían que fueran a terminar pronto, pues ambos se siguieron atacando con todo; incluso Moxley terminó rompiendo una mesa con su cuerpo.

La lucha parecía que nunca iba a terminar, pues pese a los poderosos castigos, ninguno se rendía, especialmente Moxley que recibió golpes que parecían finales; sin embargo, mientras estaba siendo castigado con una dormilona, jaló a Page y le lo llevó al toque de espaldas para llevarse el combate.

Ohio's own @JonMoxley is victorious tonight in Dayton!

— All Elite Wrestling (@AEW) February 2, 2023