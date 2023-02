AEW: The Acclaimed dan oportunidad titular a los Gunn

En la segunda lucha del show de esta semana de AEW Dynamite, vimos a The Acclaimed (Max Caster y Anthony Bowens), acompañados de Billy Gunn, vencer a dos luchadores locales cuyos nombres ni siquiera salieron en pantalla, pero que tuvieron algo de tiempo antes de que sonara la campana para burlarse del gesto del “tijereteo” de The Acclaimed.

El combate duró menos de un minuto. Bowens le cayó encima a uno de ellos y Caster le hizo su codazo Mic Drop desde el esquinero para ganar el combate. Lo importante vino después de match, pues Austin Gunn y Colten Gunn subieron al ring para recordarles a Acclaimed que la semana pasada, en la sesión de terapia, le pidieron a ellos una oportunidad titular.

Bowens se burló de estos llamándolos Rod y Todd Flanders, los hijos de Ned Flanders, de Los Simpson. Caster le preguntó a los fans si los Gunn se merecían una oportunidad titular y los fans dijeron que no. The Acclaimed y los Gunn carearon y Billy se metió en medio y dijo que estaba ya cansado, por lo que se fue del ring.

Billy Gunn is definitely turning on The Acclaimed and helping The Gunn Club, right?@AEW @AEWonTV #Dynamite #AEWDynamite #AEW #AEWonTBSpic.twitter.com/7wu01bnf1a

— Detective Bagabitch (@BrandonSalmon) February 2, 2023