Jon Jones revela ‘leve lesión’ previo a UFC 285

La reciente confesión del campeón de los pesos pesados de la UFC, Jon Jones, hace aún más notable su actuación en el UFC 285 contra Ciryl Gane.

Durante su conferencia de prensa posterior al combate del UFC 285, Jones reveló que había sufrido una molesta lesión durante el campamento.

“Siempre hay un ligero proceso de recuperación”, dijo Jones. “Estaba lidiando con una lesión leve antes de esta pelea, y realmente no entrené muchas veces. He entrenado un total de tres veces en este campamento de entrenamiento. Hice muchos ejercicios inteligentes, pero no entrené mucho“.

Jones no especificó cuál fue la lesión que dificultó su preparación de pie de cara al UFC 285. Después de desmantelar a Gane, Jones probablemente no necesitará mucho tiempo libre para recuperarse de su lesión no revelada. Tiene la vista puesta en Stipe Miocic para su primera defensa del título como campeón de los pesos pesados.

Miocic ha insinuado que el enfrentamiento contra Jones, que podría tener lugar en el UFC 290, podría ser su última aparición en la jaula. Jones ya ha luchado contra las lesiones durante su ilustre carrera en la UFC. Pero el hecho de que apenas haya entrenado antes de uno de sus mejores combates hace que su victoria sea aún más sorprendente.

Mientras que el razonamiento de Jones es diferente, otros luchadores de la UFC han optado por eliminar los entrenamientos duros de su preparación. Por ejemplo, Max Holloway, ex campeón del peso pluma de la UFC, admitió que no ve ninguna razón para entrenar antes de sus combates.

Jones parecía posiblemente en su mejor momento físico desde la perspectiva de un espectador, y es una propuesta de miedo que Jones no se sentía 100% durante su victoria dominante.