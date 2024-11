Jon Anik responde si Jim Miller merece estar en el Salón de la Fama de UFC

Jon Anik cree que Jim Miller merece ser reconocido por su longevidad récord, pero no está seguro acerca del Salón de la Fama de UFC.

Miller (38-18 MMA, 27-17 UFC) es el líder de todos los tiempos en victorias en UFC. Extendió su racha después de derrotar a Damon Jackson en el primer round hace menos de dos semanas en UFC 309.

Las 19 victorias por detención de Miller en competencias de UFC son la segunda mayor cantidad en la historia de la compañía, detrás de Charles Oliveira (20). El peleador de 41 años todavía está en el camino correcto y Anik no tiene problemas en verlo en el Salón de la Fama de UFC, siempre y cuando esté en una categoría diferente.

“Es bastante simple, ¿verdad? He sido el anfitrión de la ceremonia de inducción al Salón de la Fama de la UFC durante 12 o 13 años, pero el Salón de la Fama es un poco torpe. No solo no hay un cuerpo de votación, sino que el Salón de la Fama está compuesto por cuatro alas únicas separadas. Así que hay muchas formas diferentes de ingresar al Salón de la Fama.

“Robbie Lawler está actualmente en el Salón de la Fama por una pelea en la que participó. Mi tesis coincide en gran medida con la de Daniel Cormier de que Donald ‘Cowboy’ Cerrone y Jim Miller pueden ser miembros del Salón de la Fama si están en un ala diferente a la de Daniel Cormier y Khabib Nurmagomedov”.

Daniel Cormier argumentó que ni Miller ni Donald Cerrone deberían estar en el Salón de la Fama de UFC, y Anik entiende lo que opina su colega comentarista.

“Los mejores luchadores de todos los tiempos, los luchadores del Monte Rushmore –Demetrious Johnson, Georges St-Pierre, Jon Jones– no deberían estar en la misma ala con luchadores que tienen récords de longevidad”.

“Ahora, Jim Miller es el líder de victorias de todos los tiempos. Donald Cerrone hizo cosas increíbles. Charles Oliveira hizo muchas de las cosas que hicieron Jim Miller y Donald Cerrone, pero también ganó el máximo premio del deporte. Donald Cerrone tuvo una racha de victorias más larga que Jim Miller. Al menos compitió por el campeonato indiscutible. Cada caso es único. Me gustaría ver que sea un organismo de votación amplio el que determine estas cosas”.