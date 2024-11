Cormier reacciona al caso de agresión sexual de McGregor

Daniel Cormier no está seguro de si la imagen de Conor McGregor alguna vez se recuperará de su actual caso de agresión sexual.

El viernes pasado, McGregor fue declarado responsable de una agresión sexual a una mujer en un hotel de Dublín en 2018. Como resultado, el jurado ordenó a McGregor pagar aproximadamente 260.000 dólares en daños y perjuicios a la víctima, Nikita Hand.

Con la empresa matriz de Proper No. Twelve, Proximo Spirits, anunciando que ya no presentará a McGregor en asociación con la marca, y IO Interactive también anunciando que el personaje de McGregor será eliminado de la popular serie de videojuegos «Hitman», Cormier dice que McGregor probablemente seguirá enfrentando consecuencias en la vida real.

“Es lamentable porque se trata de una de las mayores estrellas que este deporte ha visto jamás. Nunca hemos visto a nadie como Conor McGregor en las artes marciales mixtas. Que un tipo de esa estatura venga de nuestro deporte y esté vinculado a algo tan malo como esto, realmente apesta. Esto va a tener algunos efectos a largo plazo”.

Cormier aclara que no está tratando de juzgar a McGregor ya que no sabe realmente qué sucedió esa noche. La prometida de McGregor desde hace mucho tiempo, Dee Devlin, dejó muy en claro que está apoyando a su hombre, pero como McGregor estuvo involucrado anteriormente en casos de agresión sexual , Cormier no está seguro de qué hacer con la situación.

“Cuando escucho cosas como esta, a veces (las celebridades) son el blanco de ataques, especialmente los tipos que tienen ese tipo de prestigio, ese tipo de reconocimiento de nombre. Pero con Conor, parece que ha habido más de un caso en el que han surgido cosas como esta. Como dije, no estoy juzgando a este hombre. No lo sé.

“Yo no estaba allí. ¿Sabes quién lo sabe? Conor y esa chica. Pero esta no es la primera vez que hemos visto algo así, así que estás un poco menos inclinado a pensar: ‘Oh, esta es una cazafortunas que está tratando de hacer esto’. Pero debes saber que desde que existen los deportes, ha habido casos como este”.

El ex campeón de peso ligero de la UFC Khabib Nurmagomedov y el actual campeón Islam Makhachev aprovecharon la oportunidad para atacar a McGregor. Cormier se sorprendió especialmente con la reacción de Makhachev, pero reconoce que existe un odio profundamente arraigado entre ambas partes.

“Era cuestión de tiempo que se descubriera a este asqueroso bastardo. Alcohólico, drogadicto y violador. ¡Quedan muchos más hechos por descubrir, créanme!”

“Sinceramente, parece un poco fuera de lo común para el Islam. Conozco a los chicos. A los chicos les encanta hablar basura. A los chicos les encanta hacer tonterías. Los chicos te dirán lo que sienten. Parece fuera de lo común, pero en este caso, siento que podría deberse a que esta rivalidad entre estos chicos de Daguestán y Conor McGregor ha sido tan desagradable como cualquier rivalidad que hayamos visto en las artes marciales mixtas”.