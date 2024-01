Jon Anik: «Pelea de McGregor en 185 no tiene relevancia divisional»

Agregue al comentarista de UFC Jon Anik a la lista de personas que no están intrigadas por la idea de que Conor McGregor pelee en el peso mediano.

Se espera que McGregor, ex campeón de dos divisiones de UFC, regrese al octágono el 29 de junio contra Michael Chandler. Aunque no fue confirmado oficialmente por UFC, “The Notorious” anunció su fecha de regreso y su oponente después de casi tres años en la víspera de Año Nuevo, pero el giro inesperado que tomó a muchos por sorpresa fue que la pelea se disputaría en peso mediano.

Ninguno de los peleadores ha competido jamás en las 185 libras. McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) comenzó su andadura en UFC en el peso pluma, ascendió al peso ligero y ha incursionado en el peso welter. Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC), por su parte, solo peleó en peleas de 155 libras durante su mandato en el octágono, pero hizo apariciones en peso welter durante su carrera en Bellator.

Queda por ver si el peso contratado será el peso mediano cuando ambos peleadores firmen sus acuerdos de pelea, pero Anik sólo puede ver una explicación lógica para que esto suceda en esa división.

«Rezo para que esa sea nuestra realidad (que no suceda en el peso mediano). Si estuviera escribiendo un abierto de PPV y lo escribiera yo mismo, probablemente eliminaría la categoría de peso. Probablemente eliminaría la categoría de peso de mi PPV y solo me concentraría en el regreso de Conor McGregor. La única defensa para esa pelea en peso mediano, con respecto a mi amigo Conor McGregor, es su pierna. Y si simplemente no quieren que él (lo haga) y él no quiere reducir el peso, tratar de que esa pierna sea lo más fuerte humanamente posible para tratar de superar esa primera pelea”.

En última instancia, Anik predice que los peleadores se subirán a la báscula en el pesaje para una competencia de peso welter antes del evento principal de la Semana Internacional de Pelea en el T-Mobile Arena en Las Vegas, pero está firme en su opinión de que cuanto mayor sea el peso, menos significado tendrá el resultado. lleva.

«No tiene relevancia divisional en el 185. Realmente no tiene mucho en el 1970. Y durante mucho tiempo he deseado que Conor McGregor compitiera más en las 155 libras. Solo tiene una victoria en peso ligero en su carrera en UFC contra Eddie Alvarez. No defendió el título de peso ligero, no defendió con éxito el título de peso ligero.