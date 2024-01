Emmett predice pelea Volkanovski vs. Topuria

Josh Emmett tiene conflictos en su elección entre el campeón de peso pluma de UFC Alexander Volkanovski e Ilia Topuria.

Volkanovski (26-3 MMA, 13-2 UFC) defiende su título contra Topuria (14-0 MMA, 6-0 UFC) en el evento principal de UFC 298 el 17 de febrero en el Honda Center en Anaheim, California.

Emmett (19-4 MMA, 10-4 UFC) recientemente sufrió una derrota por decisión desigual ante Topuria, pero pudo recuperarse con un contendiente al Nocaut del Año contra Bryce Mitchell en UFC 296. Le resulta difícil elegir un ganador definitivo entre Volkanovski y Topuria, pero ve al cinco veces campeón defensor como una elección más segura.

«Es difícil para mí predecir peleas, pero puedo argumentar cómo ambos muchachos lo hacen. Volk es uno de los mejores libra por libra. Continúa mejorando y también demuestra que la gente está equivocada. Siempre es como la pelea, como, está bien, ‘ahora va a perder’. Pero finalmente llegó al punto en el que se ganó el respeto de la gente.

“Pero Ilia es joven, tiene hambre y talento. Sé que ha estado diciendo muchas cosas, como cómo saldrá y acabará con él en el primer asalto y cosas así. Esperemos que no lo esté pasando por alto. No creo que lo sea. Creo que eso es simplemente una parte de su personalidad. No sé. Es difícil para mí apostar contra un campeón tan dominante”.

Emmett tuvo su oportunidad de ganar el oro cuando Yair Rodríguez lo presentó por el título interino de peso pluma en UFC 284. Dos de las últimas tres peleas de Volkanovski fueron por el cinturón de peso ligero, pero Emmett no cree que haya sostenido la división.

«No lo hago en absoluto. Era el número uno libra por libra. El tipo se ganó su respeto. Déjalo hacer lo que quiera hacer. Está rebotando de un lado a otro. Es súper activo. Él es quien estaba haciendo campaña para que Yair y yo lucháramos por el título interino».

“No tengo mal sabor de boca. Es un buen tipo. Es un gran campeón y también es una buena persona. Cuando peleé contra Yair en Perth a principios de este año, él trajo su cinturón y me dijo: ‘Oye, ¿quieres sostener esto? Esto es por lo que estás luchando.’ Es un buen tipo”.