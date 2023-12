JoJo Offerman recuerda a Bray Wyatt en Navidad

JoJo Offerman está pasando sus primeras Navidades desde el fallecimiento de su esposo, Bray Wyatt. También sus hijos. No podemos imaginar por lo que están pasando pero podemos hacernos una idea descubriendo las recientes palabras que la exanunciadora de WWE publicó en redes sociales para rendir nuevamente tributo al exluchador en estas fechas.

«Feliz Nochebuena, mi amor. Han pasado 4 meses desde que no estás y aún se pone más difícil. Especialmente ahora, porque la Navidad era lo tuyo. TE ENCANTABA hacerlo a lo grande para los niños. Tú hacías las compras y yo envolvía los regalos. Esa era nuestra rutina. Y siempre conseguías las cosas más geniales, te lo juro. Tratar de hacer la Navidad como tú lo harías ha sido muy difícil. Y he roto en llanto todos los días. Te extraño muchísimo. Los niños te extrañan muchísimo. Desearíamos que estuvieras aquí. Pero sé que estás aquí en espíritu y espero haberte hecho sentir orgulloso/a, mi amor. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar, Windham, por siempre».

Hace unos meses, se pronunciaba así públicamente por primera vez tras el fatal suceso:

«He escrito y reescrito esta publicación muchas veces porque no hay palabras suficientes en este mundo para describir a Windham y lo que significa para mí. Pero también la he estado evitando porque de alguna manera extraña, hace que todo esto sea demasiado real. Extraño tanto al amor de mi vida que duele. Él era todo lo que siempre quise y todo lo que nunca supe que necesitaba, y se lo hacía saber todos los días. Estoy tan agradecida de que me permitiera amarlo con pasión. Pero también me siento bendecida porque él me amó con la misma intensidad a cambio. Fue y siempre será la mejor persona que conozco, mi mejor amigo y mi alma gemela. Windham realmente me brindó un amor que durará toda la vida, y, oh cariño, te agradezco por eso. Era el hombre más amable, divertido y cariñoso del mundo.

«Hacía que todos se sintieran especiales, lo cual era una de las millones de cosas que amaba de él. Nuestra conexión era mágica, algo que solo nosotros dos comprendíamos. Y esa hermosa conexión trajo al mundo a dos bebés perfectos. Otra cosa que debo mencionar es que él fue el MEJOR papá para Knash, Hyrie, Cadyn y Kendyl. La familia lo era TODO para él. Windham me conocía mejor de lo que yo misma me conocía, y siempre sabía cómo calmar mi tormenta, así como yo lo hacía por él. Era la única persona en el mundo con la que podía ser completamente yo misma, y no solo la aceptaba, sino que la amaba. Lloro porque desearía haber tenido más tiempo, cariño, pero sonrío porque fui tan afortunada de ser amada por ti en el tiempo que tuvimos. Siempre te amaré, Windham. Siempre les mostraré a nuestros hijos lo increíble que fue su papá. Siempre me aseguraré de que sepan cuánto los amabas. Y siempre te haré sentir orgulloso, tal como tú me hiciste sentir orgullosa. Te amaré por siempre, cariño, hasta que nos volvamos a encontrar«.