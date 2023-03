Johnson nombra que lo separa de otros aspirantes a GOAT

Demetrious Johnson declaró recientemente a Jon Jones como el mejor de todos los tiempos de las MMA (GOAT) después de su demolición de Ciryl Gane en UFC 285, que lo vio convertirse en el campeón de peso completo. Sin embargo, el propio Johnson se menciona a menudo como uno de los mejores luchadores de MMA de la historia.

Se ha hablado del dúo de Johnson y Jones junto con otros luchadores de élite, incluidos Anderson Silva y Georges St-Pierre, como candidatos al prestigioso título de GOAT.

‘Mighty Mouse’ fue entrevistado recientemente por TMZ Sports, durante el cual hizo una distinción entre él y otros grandes de MMA como Jones y St-Pierre. Demetrious Johnson cree que el hecho de que no haya intentado asegurar títulos mundiales en dos categorías de peso separa a Jon Jones y St-Pierre de él mismo:

“Como dijiste [the MMA GOAT] es una pregunta imposible, y también he hecho cosas increíbles. Lo único que diría que me separa de esos muchachos, o lo que los separa de mí, es que esos muchachos se han ido. Se levantó y compitió y ganó campeonatos mundiales en una categoría de peso diferente. Todavía no lo he hecho. Henry Cejudo lo ha hecho, Jon lo ha hecho… eso es algo que no he hecho“.

Demetrious Johnson tiene el récord de UFC de defensas del título más consecutivas y exitosas de todos los tiempos (11). Recientemente se convirtió en el campeón de peso mosca de ONE Championship, agregando otro galardón a una lista ya impresionante de logros.

El completo juego de MMA de Johnson ha dado lugar a varios acabados destacados. En particular, su victoria por sumisión con barra de brazo en salto sobre Ray Borg en UFC 217. ‘Mighty Mouse’ fue galardonado con la Sumisión del año y el Peleador del año en 2017.