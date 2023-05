Johnny Walker reacciona a críticas de Dana White

Johnny Walker, un luchador de MMA brasileño, ha expresado sentimientos encontrados después de su victoria sobre Anthony Smith en UFC Charlotte. Aunque Walker está contento de haber igualado su racha de victorias más larga bajo la bandera de UFC, también ha expresado su decepción por no haber podido terminar la pelea antes.

Walker ha destacado la importancia de la paciencia y la estrategia en el octágono, y ha señalado que está trabajando en mejorar su técnica para asegurarse de que pueda terminar las peleas de manera más efectiva en el futuro. A pesar de sus sentimientos encontrados, Walker ha demostrado ser un luchador talentoso y prometedor en la división de peso semicompleto de UFC, y muchos fanáticos esperan ver más de él en el futuro.

Smith fue el oponente mejor clasificado que Walker haya derrotado y catapultó a Walker al top 5 de las clasificaciones oficiales de UFC, pero el brasileño no está del todo contento.

“Si ese fue el tipo más duro [con el que he peleado], eso demuestra que estoy evolucionando, porque no me puso en ningún riesgo durante la pelea. Vi que su mano era un poco blanda en el tercer asalto, fue más lento. Casi lo termino en el tercero. Si tuviera 10 segundos más, creo que lo habría terminado, y eso demuestra que mi nivel es muy alto ahora, el hecho de que atravesé al tipo No. 5. Y sé que puedo evolucionar cada vez más. Sé de mi potencial, sé que puedo mejorar mucho”.

“No estoy 100 por ciento feliz [con la pelea] porque estoy seguro de que podría haberlo noqueado si hubiera acelerado un poco más el ritmo, pero estoy feliz porque vi que mi nivel es mucho más alto en comparación. a la suya.”

El presidente de UFC, Dana White, no pareció muy impresionado por Walker en la conferencia de prensa posterior a la pelea, afirmando que el brasileño “fue puesto en el evento coestelar para brillar esta noche”, pero “realmente no asombró a nadie. ”

“Él sabe que podría haber terminado la pelea, pero no sabía que estaba sintiendo esa experiencia. Podría haberlo terminado, sí, pero supongo que no quería terminarlo. Lo estaba disfrutando, quería ver qué podía ofrecerme [Smith]. No tenía nada más que ofrecerme, así que debería haberlo terminado en el tercero, pero solo me quedaban segundos. Debería haberme despertado, como, ‘Supongo que es suficiente’, pero se acabó el tiempo y no pude terminar con él”.