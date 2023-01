Johnny Walker cuenta su experiencia con USADA

Johnny Walker entiende por lo que está pasando el ex campeón semicompleto de la UFC Jiří Procházka con su anormalmente alto índice de controles antidopaje.

En una entrevista concedida a MiddleEasy, el también semipesado Johnny Walker habló sobre el asunto, incluyendo su creencia sobre lo que provocó que la USADA realizara tantas pruebas al luchador checo. Walker cree que es por la misma razón por la que le hicieron pruebas con alta frecuencia al principio de su carrera en la UFC.

«65 veces. Un montón. Es demasiado. No sé qué está (pasando) con la USADA yendo a tipos así», dijo Walker. «Porque cuando yo ganaba, tuve tres peleas al principio de mi carrera (en la UFC). La USADA me hacía pruebas todas las semanas. Y yo estaba limpio, ¿sabes? Y sólo porque estaba entrenando duro y sólo porque tenemos éxito y empezamos a ganar a la gente, piensan que estás tomando algo. No es todo el mundo»

«La mayoría de los luchadores de la UFC son realmente limpios. Y es sólo el talento que el chico tiene. Es sólo el trabajo duro que ha puesto (en), ¿sabes? Creo que la USADA está haciendo un buen trabajo para mantener limpio el deporte, pero 65 veces en el último año es demasiado».

Walker comenzó su carrera en la UFC con tres victorias en el primer asalto, cada una de ellas con una bonificación por actuación de la noche. Curiosamente, Walker no ha sido sometido a ningún control este año, según la base de datos del historial de controles de la USADA.