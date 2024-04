Antes de comenzar ‘The Bloodline Saga’, Sami Zayn tuvo una rivalidad con Johnny Knoxville que los llevó a una lucha mano a mano en WrestleMania 38 que terminó ganando la estrella de Hollywood con ayuda de sus amigos de ‘Jackass’. Mediado 2023, cuando la historia llevaba más de un año en el pasado, el ahora Campeón Intercontinental se mostraba abierto a retomarla:

«No sé si alguna vez lograremos dejar atrás nuestras diferencias. Nos encontramos en WrestleMania 39 en realidad, y simplemente no se siente correcto, no lo sé. Siento que no ha llegado a su fin. A pesar de que, como mencionaste, he dado un giro en mi vida y he entrado en un nuevo capítulo en mi carrera aquí, y como has dicho, he alcanzado alturas aún mayores que antes, todavía siento que este asunto con Johnny Knoxville no está completamente resuelto. Siento que aún queda algo por hacer con eso».

► Johnny Knoxville no olvidó a Sami Zayn

Solo quedaría saber si el Jackass máximo también estaría interesado en hacerlo y no tenemos que esperar más pues él mismo confirma que quiere volver a golpear a Sami durante su reciente aparición en Howie Mandel Does Stuff.

«¿Quieres decir, volver a golpear en la cara al ruin y despreciable Sami Zayn? Me encantaría. En cualquier momento. En cualquier momento, WWE. Sami Zayn, me encantaría volver a golpear tu cara. Sé que ahora es un ‘buen chico’. Todos dicen ‘es un buen chico’. Yo solo pienso, ‘Oh, por favor’. No es mucho de un desafío. No sé si viste WrestleMania, pero no fue gran cosa en términos de desafío.»

En 2022, Johnny Knoxville y sus amigos tuvieron a su lado a todo el Universo WWE para ir contra Zayn. No obstante, en 2024 no sería así, lo cual podría ser interesante, por ejemplo, si los de ‘Jackass’ llevasen su pasión a un nuevo nivel como villanos.