Johnny Gargano ya fue dado de alta para competir

En el pasado mes de abril informábamos de que Johnny Gargano está fuera de acción por una lesión en el hombro, que se agravó. Gargano luchó por última vez contra Grayson Waller en NXT Stand and Deliver, logrando la victoria, y desde entonces había estado ausente de la televisión, aunque reapareció el lunes pasado junto al resto de miembros de The Way durante un segmento con Chelsea Green y Sonya Deville.

► Johnny Gargano y Gunther se enfrentaron por primera vez en WWE

Afortunadamente, Johnny Gargano ha sido recientemente autorizado para competir nuevamente en el ring, ya que durante el pasado fin de semana desafió a Gunther en una lucha inédita por el Campeonato Intercontinental en un evento en vivo no televisado de WWE celebrado en Augusta, Georgia. Naturalmente, Gargano perdió, pero fue genial para los fanáticos ver que puede volver a competir.

Varios asistentes al evento publicaron en sus redes sociales algunas fotografías y videos de aquel combate entre Gargano y Gunther, el cual tuvo buenas críticas.

Gunther vs Gargano happened at a Live Event. pic.twitter.com/lRaaLthgeU — Roman Reigns SZN 💥 (@reigns_era) May 14, 2023

“Gunther vs Gargano ocurrió durante un evento en vivo.”

En el episodio de esta semana de Monday Night RAW, habrá una batalla campal para determinar al próximo retador de Gunther en la televisión. Es probable que WWE haya hecho que los dos compitan en un combate en vivo antes de RAW como una posiblidad de que esta rivalidad sea trasladada a las pantallas, por lo que no debería ser una sorpresa si Gargano resulta vencedor de esta batalla campal.