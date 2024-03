Johnny Gargano emocionado por la sede de SummerSlam 2024

Durante la semana pasada, Logan Paul fue el encargado en anunciar que SummerSlam 2024 se llevará a cabo en Cleveland, Ohio, regresando a esta ciudad luego de 28 años. El estadio de los Cleveland Browns de la NFL será el escenario que albergue tan importante evento.

► SummerSlam 2024 regresa a Cleveland

Cleveland es la ciudad natal de Johnny Gargano, quien no ha ocultado su amor por este lugar. Dicho esto, el ex Campeón NXT apareció recientemente en WWE’s The Bump, donde explicó lo que significa para él llevar el evento a su ciudad natal. Gargano declaró que durante mucho tiempo había perdido cualquier esperanza de actuar allí, ya que no creía que Cleveland fuera un mercado lo suficientemente grande como para albergar un evento importante que requeriría un estadio de fútbol.

«Me he estado poniendo mentalmente en el estadio de los Cleveland Browns desde que era un niño pequeño. Me he sentado tantos domingos en ese estadio, donde los Browns estaban simplemente horribles. Fueron horribles. Estaban perdiendo en el último cuarto y yo estaría sentado en el estadio de los Cleveland Browns simplemente soñando despierto. Me preguntaba, ‘Hombre, si la WWE Si alguna vez hubiera organizado un gran evento aquí, sería increíble luchar en este lugar’«.

«SummerSlam 1996 fue el primer PPV al que asistí, y esa fue la noche en la que decidí que necesitaba convertirme en un luchador profesional. El hecho de que -cierre el círculo- SummerSlam esté de vuelta en Cleveland, Ohio… 28 años después… es increíble».

SummerSlam 2024 está programado para el sábado 3 de agosto de 2024, y aunque no hay ningún encuentro confirmado todavía, «Johnny Wrestling» está muy emocionado.