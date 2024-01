El veterano árbitro «Big» John McCarthy parece estar del lado de Sean Strickland en lo que respecta a su disputa con Dricus du Plessis.

A finales de este mes, en el UFC 297, Strickland pondrá en juego el Campeonato del Peso Medio de la UFC contra «Stillknocks».

La rivalidad dio un repentino giro personal durante una rueda de prensa de temporada justo antes del UFC 296. Allí, du Plessis sacó a colación al padre maltratador de Strickland durante sus insultos, lo que provocó una airada respuesta de «Tarzán».

Más tarde, esa misma semana, ambos se enzarzaron en un altercado entre el público del UFC 296. A pesar de ser famoso por sus insultos brutalmente insensibles y a menudo personales, Strickland se ha opuesto a los comentarios de du Plessis.

► «Tiene sentimientos» – John McCarthy sobre Sean Strickland

En un reciente episodio del podcast Weighing In, John McCarthy habló de los recientes problemas de Strickland con du Plessis, así como de su aparición en el podcast de Theo Von. Tarzán» se emocionó en el programa al hablar de su problemática infancia, entre otros temas delicados.

McCarthy lo utilizó como ejemplo de que los aficionados deben recordar que, a pesar de su dureza, los luchadores son humanos con emociones y defectos como todo el mundo.

«Tiene sentimientos, recuerdos y demonios», explicó McCarthy. «Y esos demonios a veces no son culpa suya. Y esto pasa con muchos luchadores y demás, ya sabes, echas un vistazo y la gente, demasiadas veces, deshumaniza a los luchadores basándose en el hecho de que entran ahí y golpean a otra persona y no tienen sentimientos, no tienen emociones. Eso es mentira. Los peleadores son personas».

El afamado árbitro comparó entonces el arriesgado comentario de du Plessis con la basura de Colby Covington, un incondicional del peso welter. El ‘Caos’ se ha ganado una reputación por llevar las cosas demasiado lejos en el micrófono, incluyendo burlarse del difunto padre de Leon Edwards, del difunto entrenador de Kamaru Usman y de la paternidad de Jorge Masvidal en el pasado.

«Estoy deseando ver lo que hace DDP en lo que respecta a la charla», dijo McCarthy. «Y si empieza a sacar esa basura, entonces lo pondré en la sección de Colby Covington de ‘Estás cruzando la línea’. Porque todo el mundo tiene problemas».