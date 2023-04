John Cena será productor de serie WWE Recruits

John Cena realizará un trabajo muy diferente dentro de WWE, pues según el medio Hollywood Reporter, informó que el legendario luchador será ejecutivo de la docuserie titulada “WWE: Recruits”.

La serie constará de ocho episodios y se enfocará en jóvenes atletas del territorio de desarrollo de WWE que buscan cumplir su sueño de convertirse en superestrellas de la empresa.

La producción estará a cargo de A. Smith & Co. Productions, conocida por programas como American Ninja Warrior y The Titan Games y será transmitida en Roku Channel. El rodaje ya ha comenzado, con algunos contenidos filmados durante la celebración de WrestleMania 39 este pasado fin de semana. Además de John Cena, se ha confirmado la participación de otras personalidades de WWE como Paul “Triple H” Levesque, Ric Flair, Shawn Michaels y Bianca Belair, entre otros.

La serie no solo mostrará cómo WWE transforma a atletas desconocidos en estrellas de renombre mundial, sino que también invitará al público a adentrarse en las vidas de estos jóvenes que persiguen su sueño definitivo.

Sean Boyle, responsable de programación de aventura y exploración de Roku Channel, también destacó la emoción de trabajar con John Cena como productor ejecutivo y con los socios destacados de WWE y A. Smith & Co. Productions para compartir la historia no contada de este mundo.

