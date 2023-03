Johnny Gargano revela lo que John Cena le dijo

Johnny Gargano se ha convertido en una de las principales estrellas de NXT, hasta que salió de la WWE en el 2021. Los fanáticos estaban muy decepcionados por ese hecho, pero eventualmente regresaría a la compañía luego de que Triple H tomara el control de la dirección creativa de la compañía, y ahora participa con regularidad en Monday Night Raw.

► Johnny Gargano fue elogiado por John Cena cuando trabajaba como extra

Durante una entrevista reciente en Catch Club, Johnny Gargano recordó haber conocido a John Cena por primera vez cuando trabajaba como extra para WWE. el ex Campeón NXT reveló lo que Cena le dijo tras bastidores, agregando que no tenía la obligación de hacerlo.

“Después de que terminó el encuentro, salí y estaba parado en el pasillo, y alguien se me acercó y puso su mano alrededor de mí, miré, y era John Cena. Y él dijo: ‘Solo quiero decir que fue increíble. Sigue haciendo lo tuyo, hombre. Tu perteneces aquí. Mereces estar aquí algún día, y algún día lo estarás. Sigue trabajando. Este fue uno de los mejores combates que he visto en mucho tiempo’. Y ponlo en perspectiva, él es John Cena, y llegó a ser un extra. No tenía ninguna razón para hacer eso”.

Johnny Gargano se enfrentará a Grayson Waller este sábado en el evento NXT Stand & Deliver, luego de que el propio Waller fuera quien lo atacara en diciembre del 2021 luego de dar su discurso de despedida. Recientemente, Waller prometió que buscará lastimar al ex Campeón NXT.