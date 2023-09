John Cena previo a Payback 2023: «Más y más especial»

John Cena va a estar presentando Payback 2023 como anfitrión y camino al Premium Live Event dedica unas palabras a su nuevo retorno a WWE después de SmackDown, donde no solo estuvo saludando al WWE Universe sino que tuvo un incidente físico con Jimmy Uso, a quien acabó atacando con el Attitude Adjustment.

And his name is @JohnCena ! @peacock

Say hello to the host of #WWEPayback .

► John Cena previo a Payback 2023

«Cada oportunidad que tengo de salir al ring se vuelve cada vez más especial. No se puede negar el hecho de que tengo 46 años y me acerco a los 47. He estado aquí durante más de dos décadas. Como mencioné en el cuadrilátero, mi última lucha no es esta noche, pero sé que se acerca. Hablando sinceramente, cuando estás involucrado en esto a tiempo completo todos los días, solo piensas en lo que viene después. El Universo de la WWE ha sido generoso al invitarme y permitirme formar parte de esta familia. Durante los últimos dos o tres años, he podido enfocarme en el presente. Nunca me pierdo ninguno de esos maravillosos momentos en el ring. Sé que puede sonar repetitivo, pero lo mismo ocurre cuando digo ‘Nunca te rindas’, y nunca me canso de decirlo, así que tampoco me canso de expresar mi agradecimiento a las personas que hacen que esto sea especial. Sin su apoyo y cariño, no podría volver».

Acerca de presentar Payback comenta: «Nunca antes he tenido la experiencia de ser anfitrión. Me enteré justo antes de dirigirme allá abajo, y quiero asegurarme de que todos sepan que estaré en el Premium Live Event, Payback, como el anfitrión. A decir verdad, ni siquiera sé lo que eso implica. Tengo un gran respeto por The Miz; es un hombre que desempeña varios roles, así que quizás pueda entablar una conversación con él y obtener algunas sugerencias, ya que ha hecho un buen trabajo en ese papel».