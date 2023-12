Joe Pyfer: Jack Hermansson no es «un gran paso terrible como todos piensan»

Joe Pyfer no ve a Jack Hermansson como un gran salto en la competencia. Pyfer (12-2 MMA, 3-0 UFC) se enfrenta a Hermansson (23-8 MMA, 10-6 UFC) en el evento principal de UFC Fight Night el 10 de febrero en UFC Apex en Las Vegas. Se espera que el evento se transmita por ESPN+.

Pyfer encabezará un evento contra un oponente clasificado después de sólo tres apariciones en el octágono, pero «Bodybagz» confía en que está más que listo para el escenario.

«Creo que mis habilidades son, sin excepción, mejores que las suyas. Simplemente no creo que este sea un gran paso terrible como todos los demás piensan porque he estado en el deporte durante tanto tiempo y es posible que no tenga tantas peleas. Pero he tenido mi mente condicionada”.

Hermansson se ha enfrentado a personajes como el actual campeón de peso mediano de UFC, Sean Strickland, Marvin Vettori, Kelvin Gastelum y más durante su mandato promocional. A pesar de la discrepancia en la experiencia, Pyfer no se deja intimidar.

«Es otra pelea. Es un tipo que tiene corazón, pulmones y respira aire como yo. Me importa un carajo su número. Tiene 35 años, 10-6 en UFC, es un tipo duro. Me gusta el. Es un buen tipo. Él no es un pedazo de mierda».

“Realmente no tengo tantos nervios. Simplemente entiendo que me estoy esforzando. Tengo que buscar en mi alma cómo esforzarme a mí mismo a un nuevo nivel porque le voy a tener mucho respeto”.

Una victoria sobre Hermansson podría catapultar a Pyfer a la contienda del peso mediano. A Pyfer no le importa el camino rápido siempre que la cartera aumente con el nivel de competencia.

“Quería tomarme las cosas con calma porque quería hacer bien mis contratos. Fui muy verbal al respecto. Cuando entras en el ranking, todas las peleas son súper duras”.