Joanna Jedrzejczyk: «Debería hacer una pelea más»

Joanna Jedrzejczyk puede estar disfrutando de la vida de retiro, pero admite que tiene pensamientos de regresar para una pelea más.

La ex campeona del peso paja de la UFC puso fin a su histórica carrera tras caer por segunda vez consecutiva ante Zhang Weili en el UFC 275 en junio. Jedrzejczyk dijo que entró en esa pelea en la mejor forma de su carrera, pero después del resultado, decidió que era el momento de seguir adelante como competidora.

Sin embargo, dada la naturaleza de la abrupta decisión y la emoción que supone estar presente en una semana de grandes combates como el UFC 281, Jedrzejczyk ha considerado la idea de ponerse los guantes una vez más para un verdadero combate de despedida.

«A veces siento que debería hacer una pelea más, debería dar el último baile para los fans porque no tuvimos tiempo», dijo Jedrzejczyk a los periodistas en una conferencia de prensa el jueves. «No estaba preparada, y ellos no estaban preparados para decir adiós. Así que, como he dicho, ha sido el mejor campamento de mi carrera como luchadora, ¿sabéis? El último campamento fue el mejor, y estaba en muy buena forma».

Si el resultado de su último combate contra Weili hubiera sido diferente, Jedrzejczyk admite que seguiría en modo de lucha, lista para competir esta semana en el Madison Square Garden.

«No me da miedo perder, me da miedo perder por nocaut, ¿sabes?». dijo Jedrzejczyk. «Quiero mantenerme sana. Quiero mantenerme sana, y hay una línea muy fina, ¿sabes? No quería cruzarla».

Durante su carrera de 15 combates en la UFC, Jedrzejczyk estuvo en el extremo receptor de dos finales por nocaut, ambos ante las ex campeonas Weili y Rose Namajunas.

Si Jedrzejczyk decide seguir retirada, una decisión con la que dice estar contenta en última instancia, seguirá centrándose en ayudar a otras luchadoras y en dedicarse a la gestión.

«Estoy súper contenta de formar parte de la UFC y tengo ganas de hacer aún más», dijo Jedrzejczyk. «Pero siento que tengo que encontrar lo que me gustaría hacer con la UFC. … Quiero ser un gerente y quiero cuidar de los luchadores, y estoy planeando aprender más sobre (eso).»