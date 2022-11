Aljamain Sterling: "Dame la pelea del dinero"

El campeón del peso gallo de la UFC, Aljamain Sterling, está buscando un gran día de pago, y ha nombrado a quien cree que encajaría mejor.

Recién salido de la segunda defensa de su título, Sterling confía en derrotar a cualquiera que la UFC decida que es digno de la siguiente oportunidad. Aunque ya ha declarado que no tiene previsto volver a la acción hasta mediados de 2023, no le preocupa demasiado a quién pueda enfrentarse después.

«Les voy a patear el c*lo a todos, pase lo que pase», dijo Sterling a los periodistas en una conferencia de prensa el jueves. «Así es como me siento honestamente. Si tuviera que hacer una pelea, me guiaría por quien es el contendiente número uno. No creo en cortar la línea. Creo en hacer las cosas de la manera más difícil, de la manera en que tuve que hacerlo. No recibí ninguna limosna. Tuve que luchar a través de todo el mundo en los cinco primeros más o menos, los 10 primeros. No había atajos para saltar la línea y elevarse a una oportunidad de título»

En UFC 280, Sterling derrotó al ex campeón T.J. Dillashaw por TKO en el segundo asalto. Esa misma noche, de hecho, la pelea anterior, la estrella emergente del peso gallo Sean O’Malley derrotó al ex campeón Petr Yan por decisión dividida. Teniendo en cuenta su gran número de seguidores, Sterling cree que O’Malley podría ser exactamente lo que está buscando para llevar más dinero a la taquilla.

«Si tuviera que elegir a alguien, dame la pelea del dinero«, dijo Sterling. «Cualquiera que sea, creo que es personalmente O’Malley. Y la gente puede pensar, ‘Oh, sólo vas a derribarlo y aplastarlo’. Creo que le haría eso a cualquiera. Así que, él podría atraparme de la misma manera que yo podría derribarlo, y sería una noche corta para él. De la misma manera que él podría atraparme y sería una noche corta para mí también».