Jiří Procházka admite estar ‘feliz y motivado’

El ex campeón del semicompleto de la UFC Jiří Procházka se alegró de ver a Jamahal Hill con el título mundial vacante ceñido a su cintura.

Durante una reciente aparición en The MMA Hour con Ariel Helwani, Procházka dio su opinión sobre el combate estelar del UFC 283.

“Es un buen paso para el semicompleto. Y estoy feliz por eso, feliz por este resultado, porque Jamahal Hill es un chico joven”, dijo Procházka. “Es, ¿cómo decirlo? peligroso. Me gusta ver ante mí a alguien como él, que (me) desafíe, alguien que me ponga a prueba. Eso me (motivará)”.

Tras el triunfo de Hill en Río de Janeiro, Procházka se apresuró a enviar un mensaje al nuevo campeón. Al tiempo que le transmitía su enhorabuena, también le advertía de su regreso al redil este año. Si creemos a Procházka, ese regreso podría producirse antes de lo esperado, e incluso a tiempo para convertirse en el primer aspirante al reinado de Hill.

Aunque se esperaba que la lesión, calificada inicialmente por Dana White como el peor daño en el hombro que habían visto los médicos de la UFC, le mantuviera apartado durante la mayor parte del año, Procházka, de 30 años, dijo a Helwani que podría volver a la acción en julio.