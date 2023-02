Vickie Guerrero NO habló mal de Dominik Mysterio: “tiene mi apoyo”

Vickie Guerrero se mostró molesta en redes por la noticia donde supuestamente había criticado a Dominik Mysterio por compararse con Eddie Guerrero; sin embargo, ella aseguró que nunca criticó al heredero de Rey Mysterio.

El sitio WrestleMania.co.uk, había informado que Vickie y Shaul Guerrero habían criticado las comparaciones Dominik con Eddie, así como la de los fans.

Sin embargo, en su cuenta de Twitter, Vickie aseguró que ese post no fue escrita por ella, pues ella no maneja Facebook y solo tiene una cuenta verificada en la red social, ahora propiedad de Elon Musk.

Además, aseguró que ha apoyado todo lo que ha hecho Dominik Mysterio y Rhea Ripley en cuestión de la historia, donde él ha mencionado varias veces a Eddie para molestar a los fans.

I never said this about Dominick or stated any comparison between Eddie and him. @wrestlelamia you misquoted me…..I have supported @DomMysterio35 & @RheaRipley_WWE on their work at WWE! https://t.co/qLQWskGbPh

I have never spoken to this company nor have I ever heard of them! This info is false and ignorant….@DomMysterio35 @reymysterio @RheaRipley_WWE have my support and I think they are doing one hell of a job. Media will say anything to start a wave….go away! pic.twitter.com/pVKP667SYp

— Vickie Guerrero (@VickieGuerrero) February 2, 2023