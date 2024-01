Jinder Mahal no fue capaz al final de vencer a Seth Rollins para ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo de WWE en Raw. La verdad es que hubo un momento en que sí parecía que «The Maharaja» iba a salir victorioso, concretamente, cuando Veer Mahaan golpeó a «The Visionary» para que él le aplicara el Khallas. Pero el campeón rompió el toque de espaldas poco antes de usar él The Stomp para retener el título una vez más. ¿Qué va a tener que hacer el próximo dueño del cinturón para quitárselo? Parece invencible.

► Jinder Mahal reacciona a su derrota

Es de suponer que con esta derrota termina la rivalidad de Mahal con Rollins. Ha habido quien ha hablado de que el exCampeón WWE podía ser el fenómeno de este año, comparando, en un atrevimiento tremendo, en opinión de un servidor, su momentum con el de Kofi Kingston o Daniel Bryan. Pero en realidad lo que se espera es que Seth Rollins exponga el campeonato ante CM Punk en WrestleMania 40. Dicho esto, vamos ahora con la reacción de Jinder Mahal a su derrota. La verdad es que no se la ha tomado tan mal como podría pensarse o cabría esperarse.

Welp, so much for sending that extra Pyro for my Punjabi Celebration… — The Maharaja (@JinderMahal) January 16, 2024

«Bueno, al final no va a hacer falta enviar pirotecnia extra para mi celebración Punjabi…».

Por otro lado, ¿qué va a pasar con Jinder Mahal ahora? ¿Volverá a desaparecer de la programación o va a continuar en ella y tener un combate en «The Showcase of the Immortals? No olvidemos de lo que pasó con The Rock. ¿Y si antes de ir a por Roman Reigns se ve las caras con «The Maharaja»?

Por cierto, con toda seguridad, HOOK tampoco va a vencer a Samoa Joe por el Campeonato Mundial AEW el miércoles en Dynamite (que nuestros lectores entiendan la broma).