Jim Ross lanzará un libro por sus 50 años de carrera

La recordada figura de la lucha libre profesional, Jim Ross, con un paso casi que imborrable por WWE, reveló recientemente una gran noticia, y es que lanzará un nuevo libro en el mes de mayo, con el objetivo de conmemorar sus 50 años de carrera en la lucha libre.

El libro llevará por nombre Business Is About to Pick Up!: 50 Years of Wrestling in 50 Unforgettable Calls. Es coescrito junto a Paul O’Brien y el libro girará en torno a las 50 más grandes narraciones que Ross ha hecho en su carrera. Este será el tercer libro de Jim Ross, luego de los exitosos y muy vendidos Slobberknocker: My Life in Wrestling y Under the Black Hat: My Life in the WWE and Beyond.

► Esta es la reseña del futuro tercer libro de Jim Ross

«Experimenta 50 años de historia de la lucha libre a través de la icónica voz de Jim Ross.



«Para los fanáticos de la lucha libre, la voz de Jim Ross es la banda sonora de una era. Este libro es tu boleto de primera fila a los momentos más inolvidables de la lucha libre, narrados por el anunciador que los hizo icónicos.

«En los últimos 50 años, la lucha libre profesional ha pasado de ser una colección de territorios regionales a convertirse en un fenómeno global, y Jim Ross ha estado allí en todo momento. Desde los días de gracia y gloria de la década de 1970 con la NWA, hasta el surgimiento de WCW y la época de oro de WWF y WWE, hasta su incorporación como talento en pantalla y asesor principal para el nuevo capítulo de la lucha libre en AEW, Jim Ross ha tenido el mejor asiento de la casa.

«Ahora, en 50 capítulos definitivos, que narran 50 llamados icónicos a lo largo de 50 años inolvidables, ¡El Negocio Está a Punto de Despegar! te lleva al ring y detrás de escena, como solo Jim Ross puede hacerlo.

«Sumérgete en los momentos más dramáticos del entretenimiento deportivo, los mayores impactos y los primeros hitos de la historia, desde colisiones emblemáticas como «Stone Cold» Steve Austin contra Bret «Hitman» Hart, hasta hitos que han dado forma a la industria como el debut de Dwayne «The Rock» Johnson, el ascenso de John Cena y Dave Bautista como estrellas de Hollywood, y el nacimiento de All Elite Wrestling (AEW). Luego, debatir qué momentos Jim Ross tenía que incluir… y qué más debería haber hecho parte de su lista.

«Este libro es una celebración del pasado, presente y futuro de la lucha libre profesional, narrado por la Voz de la Lucha Libre misma, quien estuvo junto al ring para narrarlo todo».