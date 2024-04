Jim Ross estará en AEW Dynasty: «Estoy emocionado»

AEW Dynasty contará con la inmejorable presencia de la voz de la lucha libre profesional Jim Ross. Él mismo lo confirma en el episodio más reciente de Grilling JR. Estando acercándose a su retiro y no pudiendo participar tanto como desearía en la programación de la casa Élite, cada ocasión, en especial un PPV, es celebrada.

► Jim Ross estará en AEW Dynasty

«Estoy realmente emocionado por el gran evento de pago de AEW este domingo en St. Louis. Voy a volar allí el sábado. Estoy ansioso por descubrir cuál será mi papel. Estaré contento con lo que sea. Me siento como [Mariano] Rivera. Siempre estoy en el bullpen. Pero cuando llegue el momento, entraré y cerraré el juego en el noveno inning o conseguiré algunos outs, haga falta lo que haga falta. Aunque aún no estoy seguro de lo que haré exactamente, eso no importa, al fin y al cabo, se trata de una lucha de lucha libre.

«Siempre digo que si pones el combate en el monitor, puedo narrarlo. Puedo describir lo que estamos viendo en conjunto. Así que es un trato bastante emocionante. Estoy deseando salir y colaborar con el equipo. Es difícil creer que no haya estado trabajando desde Greensboro en el aire, así que será una experiencia divertida. Será genial, un espectáculo emocionante.»

► El menú de AEW Dynasty

CARTEL PRINCIPAL

ZERO HOUR