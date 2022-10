Podría decirse que no tiene sentido criticar en exceso a Max Dupri teniendo en cuenta el poco tiempo que tuvo para mostrar su valía en SmackDown. No obstante, sí lo tiene el afirmar que fue un sinsentido que WWE se olvidara de LA Knight cuando había funcionado tan bien en NXT. Afortunadamente, ha vuelto. Y en la marca azul, lo cual es doblemente interesante. No faltan quienes estén contentos con la decisión de Triple H y entre ellos se encuentra Jim Cornette, quien alaba a la compañía por corregir el crimen (vía The Jim Cornette Experience).

► Jim Cornette y el crimen contra LA Knight

«Lo que pasa con LA Knight es que me gusta el hecho de que se dieron cuenta de que habían cometido un crimen contra la naturaleza. Cambiar su nombre a Max Dupri, todo el asunto de los Maximum Male Models, Mace y Mansoor, y por cierto, esos tipos tienen que estar muy avergonzados, salen a la televisión luciendo así y haciendo esa mi*rda.

«Hizo la promo como LA Knight e hizo un nuevo eslogan y bla, bla, bla. Espero que nunca vuelvan a mencionar esto. Pero ya me conoces, tengo TOC.

«Y tendrían que haberle dado a LA Knight alguna razón para explicarle a la gente por qué hizo esto. Obviamente, aquella fue la peor idea que han tenido. Pero, ¿cuál fue la razón por la que lo aceptó durante tres semanas?

Iremos viendo con el paso del tiempo cómo le va a LA Knight en el elenco principal, si consigue tener éxito, convertirse en una Superestrella importante… Parece tenerlo todo para que así sea. Y también qué sucede de ahora en adelante con los Maximum Male Models.

