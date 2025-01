Jey Uso se siente agradecido por el apoyo del público

Jey Uso se ha convertirdo en una de las Superestrellas más queridas de elenco de la WWE, gracias a su carisma y justo cuando decidió tomar el riesgo de hacer la transición hacia la escena individual. De hecho, en algún punto logró superar a Cody Rhodes en ventas de productos y también pudo convertirse en Campeón Intercontinental el año pasado y ahora decidió apostar alto al retar a Gunther por el Campeonato Mundial de Peso Completo.

► Jey Uso analiza la fiebre del «Yeet»

Durante el programa posterior a «WWE Raw», Jey Uso habló sobre el amor y la energía que ha recibido del Universo WWE, incluida la multitud de Los Ángeles durante el estreno en Netflix de Monday Night Raw, la semana pasada.

«Desde el fondo, simplemente lo aprecio cada noche, Uce. Lo veo como si fuera nuevo para mí cada noche. No doy nada por sentado. Simplemente me aseguro de salir y darle energía a la gente. Siempre he tenido eso, pero me aseguro de cumplir. No lo doy por sentado. Me mantengo humilde, listo para luchar».

El último combate de Jey Uso fue una sorpresiva victoria contra Drew McIntyre en el estreno de WWE RAW en Netflix, que vino precedida por una gran entrada combinada con una aparición del rapero Travis Scott, transmitiendo una energía única al público que se congregó en el Intuit Dome de Los Angeles. El pasado lunes confrontó a Gunther y se pactó un desafío entre ambos para este 25 de enero en el primer Saturday Night’s Main Event del año.