El 11 de enero, en el evento Battle To The Bell realizado en su propia escuela de lucha libre, Reality of Wrestling, el miembro del Salón de la Fama de WWE y comentarista de NXT Booker T compitió en su primer combate individual desde 2019 y derrotó a Zilla Fatu. En un episodio reciente de su podcast, Hall of Fame, valoraba la experiencia y hablaba acerca de lo que puede depararle el 2025.

► ¿Booker T vs. Trick Williams en 2025?

«Me encantaría hacer algo con Trick Williams. Creo que eso sería algo realmente, realmente genial en 2025, si puedo reunir la energía suficiente para realmente salir allí y hacer algo. El problema es que mi rodilla derecha me está matando. Si logro que mi rodilla derecha trabaje para mí, 2025 podría ser el año para hacer algo con Trick Williams. Sé que él quiere hacerlo. Me ha estado enviando mensajes, me ha estado incitando, tratando de meterme en un combate. Así que no, , poder subirme al ring con ese chico sería especial. Realmente lo sería».

► Un reciente regreso

«Zilla Fatu entró al ring con el verdadero jefe, Booker T. El dueño, CEO y presidente de Reality of Wrestling. La cuestión es, hay algo llamado justicia, y luego está otra cosa. Esa cosa se llama justicia callejera. Mi mamá me dijo hace mucho tiempo que si eres lo suficientemente grande para dar un golpe, eres lo suficientemente grande para recibir uno. Esa es la situación. Hay un orden jerárquico, y a veces tienes que saber tu lugar. A veces, si no sabes tu lugar, ¿qué va a pasar? Te van a poner en tu lugar. Eso es lo que va a pasar. La cosa es que mucha gente vino. Tuvimos una casa llena.

«Algunas personas condujeron más de cinco horas para ver a Zilla Fatu enfrentarse a Booker T, y quiero agradecerles a esos chicos. Fue un mar de gente, estaban enloquecidos. Fue una noche hermosa, hermosa para Reality of Wrestling. Pero lo más importante es que a veces tienes que aprender, y tienes que aprender de la manera difícil. Eso es lo que yo llamo eso. ¿Me gusta Zilla? Me gusta Zilla. Me gusta este chico. Esa fue una experiencia de aprendizaje para Zilla Fatu el sábado por la noche. Él va a sacar algo de eso y aprender de ese momento, y nunca, nunca volver a ponerse en una situación como esa otra vez. Créeme en eso».