Jey Uso dedicó a Umaga su lucha titular en WWE RAW

Durante el reciente WWE RAW, Jey Uso luchó contra Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Completo en el combate estelar. No pudo hacerse con la victoria, a pesar de que dio una buena actuación, y ni siquiera pudo lamentarse pues enseguida fue atacado por Drew McIntyre, que hizo lo propio con su oponente cuando intentó ayudar al samoano. No está claro de qué manera va a continuar esta historia, pero sería realmente interesante que la próxima vez que el título se ponga en juego sea en una triple amenaza.

► Jey Uso rinde tributo a Umaga

Main Event Jey Uso no ganó pero aprovechó la ocasión para rendir tributo a Umaga, teniendo en cuenta que estaba luchando por el campeonato mundial en el aniversario de su fallecimiento; The Samoan Bulldozer falleció el 4 de diciembre de 2009 debido a un infarto de miocardio. Era el tío de The Usos y de Solo Sikoa. También el padre de Zilla Fatu, que se está abriendo camino en la luhca libre. «Esto es para ti, Uce», dice Jey en el video que vemos a continuación:

Jey Uso is dedicating the match tonight against Seth Rollins to Umaga. Umaga passed away on December 4 2009 pic.twitter.com/IInHkxHyJK — Fightful Wrestling (@Fightful) December 4, 2023

Umaga nunca fue Campeón Mundial en WWE -sí dos veces Campeón Intercontinental; era un luchador que no necesitaba de títulos para brillar– pero sí tuvo varias oportunidades, como durante su rivalidad con John Cena en 2007; se enfrentaron en New Year’s Revolution o Royal Rumble. También anduvo cerca del Campeonato ECW o el Campeonato de Estados Unidos.

En cambio, Jey Uso nunca ha sido campeón individual en WWE, aunque sí uno de los luchadores más importantes de la historia de la división de parejas. Y no solo en el título máximo está interesado pues no hace mucho apuntaba al Campeonato Intercontinental:

«El primer campeonato individual en la parte superior de mi lista es el título Intercontinental. Gunther va a tener que enfrentarse a eso. Todos allá. Le gusta el Jefe Tribal, ¿ves lo que hago con el Jefe Tribal? No me importa, vamos a hacerlo. Mi papá fue campeón de IC, mi tío, Umaga, campeón de IC. Shawn Michaels. Mi luchador favorito, el mejor, Razor Ramon. Todos los grandes han tenido el Campeonato Intercontinental y estoy tratando de conseguirlo. Eso es material de Pay-Per-View de primera».