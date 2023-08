Jessica Andrade ve una gran recompensa potencial en su próximo combate.

La ex campeona del peso paja de la UFC regresa a la jaula el sábado en la pelea estelar de UFC on ESPN 50 en el Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee. Se enfrentará a la aspirante invicta Tatiana Suárez.

Suárez (9-0 MMA, 6-0 UFC) es una pelea difícil para cualquiera en la división, pero también una que podría traer una gran recompensa. Tras dos derrotas consecutivas, Andrade (24-11 MMA, 15-9 UFC) cree que una victoria podría devolverla a la lucha por el título.

«Dentro de la UFC, ya he batido muchos récords y he derrotado a algunas luchadoras que nunca antes habían sido noqueadas, así que creo que sólo sería una pelea más», dijo Andrade a MMA Junkie a través de un traductor. «Tengo mucha experiencia. Una victoria sobre Tatiana sería algo bueno para mi carrera porque esta pelea podría ponerme cerca de una oportunidad por el título pronto. Creo que tendría que hacer otra pelea después de ganar a Tatiana, (pero) esto me pone a una victoria de distancia.»

► Jessica Andrade: nuestra división está un poco desordenada

En cuanto a cuál podría ser exactamente ese combate, Andrade no está muy segura, dado el estado de la división de peso paja. Cree que tendrá una mejor idea después de la próxima pelea por el título del peso paja entre la campeona Zhang Weili y la aspirante Amanda Lemos en UFC 292 el 19 de agosto.

«Es una pregunta difícil de responder porque nuestra división está un poco desordenada», dijo Andrade. «Si Amanda gana a Weili, Weili tendrá la revancha. Si Weili gana a Amanda, probablemente luchará contra Yan Xionanan en China. Así que no sé a quién me enfrentaré después, pero estoy aquí para luchar, y la UFC decidirá, y estaré lista con lo que me pongan por delante.»