Jeff Jarrett señala la mejor promo que hizo Sting

Durante el episodio de AEW Dynamite del 21 de febrero de 2024 Sting realizó una emotiva promo en la que habló del fallecimiento de su padre y de cómo ha estado pensando en su propia mortalidad. Ello a poco más de una semana de la última lucha de su icónica carrera. Aquella, según Jeff Jarrett, fue su mejor promo.

Sting and Darby Allin have an important message for EVP’s Matthew & Nicholas Jackson ahead of their World Tag Team Championship battle at #AEWRevolution on March 3. Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@Sting | @DarbyAllin pic.twitter.com/hwlUM6G5Ao — All Elite Wrestling (@AEW) February 22, 2024

► La mejor promo de Sting

«Ric Flair, Jerry Lawler, Terry Funk, Dusty Rhodes, The Rock. Cuando piensas en esos tipos, creo que inmediatamente dices, ‘¡Oh, ¿recuerdas aquella promo?’ ¿Hard Times? Fulano, fulano. Realmente no creo que pongas a Sting en la categoría de promos. ¿Puede hacer un gran promo? Sí, pero no creo que lo pongas en esa categoría. Creo que el personaje ha trascendido hasta ahora cualquier cosa que haya hecho. Cualquier combate, cualquier promo. Es simplemente el ADN de Sting, el personaje. Obviamente, esta es mi opinión personal, así que la gente puede estar en desacuerdo. Pero creo, y en realidad estaba justo al lado de Tony cuando esto se emitió, pero voy a decir, creo que es lamejor promo que ha hecho.

«Creo, tengo que tener cuidado porque no quiero decir que borre las líneas porque no hubo borrado de líneas, Sting está pasando por una situación de la vida real con la muerte de su padre, y cuando tienes ese tipo de emociones, él tocó su propia mortalidad, he tenido esos mismos pensamientos con la muerte de mi padre. Sting comenzó en ’85, aquí estamos casi 40 años después. La identidad de quien es Steve Borden, realmente creo que está listo para cerrar el libro en su carrera como luchador. Puedo estar equivocado, pero mi instinto me dice que, en muchos aspectos, Sting, en ese promo, fue su final… es como el último promo sincero de Sting que fue sincero.

«Nadie tuvo que ser convencido si realmente quería decir esas palabras, o si eso era un promo de lucha. Creo que eso fue directamente del corazón de Steve Borden, que voy a dar todo lo que tengo, y lo ha hecho durante los últimos dos años. Ha dado golpes una y otra vez. Ahora, creo que con el tiempo, vamos a recordar este promo porque fue sincero, y fue Steve Borden hablando, en muchos aspectos, al universo de la lucha libre. Es uno de los momentos mágicos, realmente creo, que nuestra industria de la lucha libre puede crear», señala en My World with Jeff Jarrett.