¿JD McDonagh se unirá a The Judgement Day? Sigue sumando puntos

The Judgment Day celebró su posición como el equipo más dominante en WWE hasta la fecha, ya que salió de Payback 2023 con varios campeonatos en su poder.

Después del Live Event Premium, Damian Priest (además de poseer el maletín de Money in the Bank) y Finn Bálor se coronaron Campeones de Parejas WWE; mientras que Rhea Ripley retuvo el Campeonato Mundial Femenil y Dominik Mysterio continúa siendo el Campeón Norteamericano NXT.

► JD McDonagh, ganando puntos ante The Judgment Day

La celebración fue grandiosa, ya que cada miembro del grupo ostentaba un título. Sin embargo, durante la celebración, JD McDonagh hizo su aparición en el escenario, lo que causó cierta molestia en Damian Priest.

No obstante, el recién llegado tenía una sorpresa preparada: un maletín de Money in the Bank personalizado para el Arquero de la Infamia.

El segmento no concluyó allí, ya que Sami Zayn hizo su entrada para expresar su descontento por la forma en que The Judgment Day le arrebató a él y a Kevin Owens el Campeonato de Parejas, y retó a Dominik Mysterio, quien desempeñó un papel fundamental en esa victoria.

Sorprendentemente, JD McDonagh habló en representación de The Judgment Day y, aunque inicialmente Priest y los demás mostraron molestia, quedaron satisfechos cuando McDonagh decidió enfrentarse a Sami en lugar de Dominik.

► JD McDonagh vs. Sami Zayn

Fue así que el aspirante a ser parte de The Judgment Day sacó lo mejor de su arsenal para poner en predicamento a Sami Zayn, quien tuvo algunos momentos al inicio del combate, pero terminó siendo dominado por JD, quien no se cansó de golpearlo.

Sami estuvo batallando varios minutos hasta que finalmente logró reaccionar y tomó el control del encuentro, buscando terminar con su rival a como diera lugar. Pero justo cuando iba a terminar con McDanagh, apareció Dominik Mysterio para ayudarlo.

Sami golpeó a Dom y se distrajo, lo que fue aprovechado por JD para llevarse el combate. Pero nada contento, Sami siguió atacando a «Dirty» quien fue rescatado ahora por McDonagh, quien terminó por recibir el castigo de Zayn.