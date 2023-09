Chito Vera espera que Dana White castigue a Sterling y Dvalishvili por no pelear entre sí

Chito Vera se solidariza con la difícil situación de Aljamain Sterling y Merab Dvalishvili en la división de peso gallo de UFC. Pero en última instancia cree que la promoción les hará pagar por no pelear entre sí.

«Es triste, hombre, porque tengo la amistad. Pero deberían saber más sobre este negocio. Merab es un poco jodido, ambos tipos son jodidos”.

Si las palabras del presidente de UFC, Dana White, son una indicación, la predicción de Vera es acertada. White recientemente se desahogó de la posición que Dvalishvili mantuvo durante mucho tiempo de no pelear con su amigo y compañero de equipo, el ahora ex campeón Sterling, y dijo a los periodistas “deberían estar en otro lugar. Hay muchos lugares para pelear donde les importa un carajo lo que hagas. No funciona aquí”.

La posición de Sterling y Dvalishvili terminó beneficiando a Vera en gran medida cuando Sterling perdió el cinturón en UFC 292 ante Sean O’Malley . Inmediatamente después de su victoria, O’Malley pidió revancha a Vera, quien le propinó su primera derrota en 2020.

Aunque UFC aún no ha programado la pelea, Vera cree que peleará por el título más temprano que tarde. En cuanto a dónde deja eso a sus colegas de peso gallo, dijo que tal vez quieran pensar en cambiar de división de peso.

«[Sterling] debería ir a 145, [Dvalishvili] debería ir a 125 y largarse, porque me impiden la división. Y ahora es extraño, porque Aljo dijo: ‘Voy a subir a 145 y vencer a [Alexander] Volkanovski’, bla, bla, bla, y lo vencieron en una pelea bastante fácil.

“Ahora está muy molesto, supongo, [dice] ‘Quiero la revancha’, pero ahora su amigo que se suponía iba a pelear por el cinturón dice: ‘Ahora tienes que esperar, porque realmente quiero’. hacer esto.’ Es simplemente un maldito espectáculo de mierda, y Dana no va a dejarlo pasar.

“Los van a castigar; Supongo que los pondrán en el congelador por un tiempo”.