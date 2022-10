El contendiente de peso semipesado de UFC, Jamahal Hill, ha revelado que todavía tiene la esperanza de que Jon Jones regrese a la división de peso semicompleto de UFC.

Hill está montando una racha de victorias extremadamente impresionante, teniendo KO’d Jimmy Crute, Johnny Walker y Thiago Silva. ‘Sweet Dreams’ parece destinado a pelear por un título de UFC en el futuro. Sin embargo, Hill también tiene el ojo puesto en el mayor peso semipesado de consenso de todos los tiempos, Jon Jones.

‘Bones’ dejó vacante su título de 205 libras en 2020 a favor de pasar a la división de peso pesado. A medida que 2023 se acerca cada vez más, Jones aún no ha hecho su debut divisional, aunque circulan varios rumores sobre una posible pelea con Stipe Miocic.

En una entrevista reciente con LowKickMMA, Jamahal Hill reiteró su deseo de pelear contra el ex campeón y afirmó:

“Quiero aclarar estos tontos y luego, con suerte, Jon Jones regresa y se establece. Entonces también estoy sobre su trasero. No me he olvidado de él. Eso es por lo que vine aquí. Dije que, desde el momento en que llegué aquí, estuve aquí por ese hombre. Todavía estoy en su trasero «.

Si bien es posible que Jamahal Hill luche por un título algún día, el actual campeón de la división de 205 libras está listo para revanchar al hombre al que le quitó el cinturón. Jiri Prochazka vuelve a enfrentar al ex poseedor del título Glover Teixeira en lo que parece ser el evento principal de UFC 282.

“Creo que la primera pelea fue buena. Fue una pelea sólida, fue divertido, fue entretenimiento. Estuve al borde de mi asiento todo el tiempo, como estoy seguro de que todos lo estaban. Fue una batalla de ida y vuelta. Sangre, corazón, arena. Todo estaba en eso. Creo que Glover tuvo muchas oportunidades para terminar la pelea. Como, algunos de ellos. Sobre todo allí al final. Cuando lo golpeó y le temblaron un poco las piernas, lo puso contra la cerca y luego disparó para derribarlo. Lo cual fue extraño».