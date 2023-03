Jafel Filho: “Mokaev estaba ocultando sus toques”

Han surgido fuertes acusaciones que podrían poner en duda la victoria de Muhammad Mokaev en UFC 286. Mokaev, ampliamente considerado un gran prospecto en la división de peso mosca masculino, recientemente extendió su racha ganadora a 10-0-0 (1 NC).

En UFC 286 durante el fin de semana, Mokaev superó a Jafel Filho con una sombría sumisión de manivela en el cuello al final del tercer asalto.

Mokaev levantó muchas cejas cuando se negó a tocar una barra de rodilla potencialmente inductora de lesiones. En el primer round, sin embargo, parece que ‘The Punisher’ tocó su mano tres veces. Según Filho, hubo más de un caso de tapping de Mokaev durante su pelea.

Idk if u caught this, but at 57 secs in round 1, Mokaev clearly taps… pic.twitter.com/3DyVRWQ7jx

