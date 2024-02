Jack Hermansson ya tiene la vista puesta en otro peso medio si consigue superar a Joe Pyfer. Hermansson (23-8 MMA, 10-6 UFC) se enfrenta al ascendente aspirante Pyfer (12-2 MMA, 3-0 UFC) en el evento principal de UFC Fight Night 236 del sábado en el UFC Apex de Las Vegas (ESPN+).

«El Joker» regresa tras 14 meses de ausencia. La última vez que se le vio en acción fue en una derrota por nocaut técnico en la segunda ronda contra Roman Dolidze en diciembre de 2022. Dolidze viene de una derrota por decisión ante Nassourdine Imavov el pasado sábado en UFC Fight Night 235 – un oponente que Hermansson está mirando si vence a Pyfer.

«Esta pelea es lo más importante en mi mente en este momento, y no tengo grandes planes para el futuro«, dijo Hermansson el miércoles en el día de medios de UFC Fight Night 236. «Pero me gustaría mantenerme activo, hacer algunos combates más, y si venzo a Joe, me encantaría poder subir de nuevo. Creo que después de la pelea de Imavov el pasado fin de semana, podría ser un buen rival si venzo a Joe.»

La victoria de Imavov sobre Dolidze fue dominante, pero tuvo muchos momentos de calma. A pesar de tener mucho éxito en los pies, Imavov tuvo problemas para acabar con el aguerrido Dolidze.

«No fue el combate más bonito que he visto, pero me gustan los combates de estilos diferentes«, declaró Hermansson. «Ha sido uno de esos combates con garra. Se notaba que estaban cansados, y casi se trataba de ver quién quería más. Me gustó el combate y fue emocionante, aunque no fue muy bonito de ver«.

► Una difícil posición para Jack Hermansson

Jack Hermansson es muy consciente de la óptica que rodea a su reserva de evento principal contra Joe Pyfer el sábado en UFC Fight Night 236.

Sobre el papel, parece como si Pyfer, de 27 años, se estuviera posicionando para un gran avance. Hermansson, de 35 años, mientras tanto, está tratando de mantener su puesto contra un luchador casi ocho años más joven que él.

«No quieres ser el guardián de los más jóvenes, pero cuando pierdes un combate (como me ocurrió la última vez contra Roman Dolidze), eso es lo que ocurre«, declaró Hermansson a Aaron Bronsteter, de Sportsnet. «Tengo que volver ahí, ganar mi combate y demostrar a todo el mundo que todavía pertenezco a lo más alto y que puedo enfrentarme a alguien que esté por encima de mí (en la clasificación)».

«La pelea es un evento principal. Eso era lo más importante para mí en esta pelea», dijo Hermansson. «Si no lo fuera, entonces tal vez lo habría cuestionado un poco ya que él es una especie de inexperto en la organización, pero es un evento principal y tenemos el centro de atención sobre nosotros, así que creo que es una gran oportunidad».

Pyfer ha ganado sus tres primeras apariciones en el octágono por nocaut antes de UFC Fight Night 236. Hermansson, por su parte, ha alternado victorias y derrotas en sus últimos ocho combates y no ha acabado con nadie desde julio de 2020.

La prioridad de Hermansson es volver al lado ganador, y espera una actuación completa de sí mismo para cumplir la misión.

«No siento que tenga que demostrar que golpeo más fuerte que él», dijo Hermansson. «Creo que necesito demostrar que soy mejor que él en otras áreas del juego además de la potencia«.