Jack Hermansson apunta a Imavov con victoria sobre Pyfer

Jack Hermansson ya tiene la mira puesta en otro peso mediano si logra superar a Joe Pyfer. Hermansson (23-8 MMA, 10-6 UFC) se enfrenta al contendiente en ascenso Pyfer (12-2 MMA, 3-0 UFC) en el evento principal de UFC Fight Night 236 del sábado en UFC Apex en Las Vegas (ESPN+).

“The Joker” regresa de un paro de 14 meses. Recientemente se le vio en acción en una derrota por nocaut técnico en el segundo asalto contra Roman Dolidze en diciembre de 2022. Dolidze viene de una derrota por decisión ante Nassourdine Imavov el sábado pasado en UFC Fight Night 235 , un oponente al que Hermansson está mirando si vence a Pyfer.

«Esta pelea es lo más importante que tengo en mente en este momento y no tengo grandes planes para el futuro. Pero me gustaría mantenerme activo, participar en algunas peleas más y, si venzo a Joe, me encantaría poder escalar de nuevo. Creo que después de la pelea de Imavov el fin de semana pasado, podría ser un buen oponente si venciera a Joe”.

La victoria de Imavov sobre Dolidze fue dominante, pero tuvo muchos momentos de calma. A pesar de tener mucho éxito con los pies, Imavov tuvo problemas para rematar al valiente Dolidze.

«No fue la pelea más bonita que he visto, pero me gustan los diferentes estilos de pelea. Ese fue uno de esos que fueron simplemente valientes. Se notaba que estaban cansados, y se trataba de quién quiere más casi. Disfruté esa pelea y fue algo emocionante a pesar de que no fue muy hermoso de ver”.