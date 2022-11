El ex campeón de peso medio de la UFC, Israel Adesanya, no deja que su plan de «película de terror» contra Alex Pereira se caiga después del UFC 281.

Durante una reciente aparición en The MMA Hour, Adesanya trazó su visión para volver a pelear con Pereira.

«Probablemente pelearé con él dos veces más«, dijo Adesanya. «Le dije después de la pelea, cuando me incliné ante el público… le dije ‘no te gusto, no me gustas, pero respeta’. Las energías no se mezclan… Sé que no le gusto… es como el agua y el aceite».

Adesanya está ahora 0-3 contra Pereira durante sus carreras en los deportes de combate. Antes de que ambos llegaran a la UFC, Pereira derrotó a Adesanya en dos combates de Glory Kickboxing.

Adesanya obtuvo el título de la UFC al derrotar a Robert Whittaker en el UFC 243, antes de defender con éxito el título en cinco ocasiones. Recientemente, derrotó a Jared Cannonier en el UFC 276.

Adesanya está buscando producir una historia de regreso en el octágono, y parece que la parte de «Game Over» de su rivalidad con Pereira no está cerca de acercarse.