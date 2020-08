Israel Adesanya: "Sé que estoy bajo la piel de Costa"

El próximo gran evento en el mundo de las peleas es UFC 253, y aunque todavía falta un mes, la promoción para la pelea por el título de peso mediano está en pleno apogeo. El campeón Israel Adesanya y el principal contendiente Paulo Costa han estado involucrados en una acalorada guerra de palabras durante casi un año y con su pelea por el título finalmente en el horizonte, las cosas solo se están calentando.

El fin de semana pasado, Adesanya y Costa fueron recibidos por SportsCenter de ESPN para participar en un tete-a-tete y las cosas se pusieron un poco irritadas. Posteriormente, Costa continuó diciendo que Adesanya no es un "campeón real" y que tiene la intención de brutalizarlo, incluso sugiriendo que en su encuentro en ESPN, Adesanya reveló cuán asustado está usando sus logros como escudo . Por supuesto, Adesanya no está de acuerdo.

Hablando con Submission Radio, Adesanya también comentó sobre su reciente entrevista conjunta, diciendo que le demostró que Costa ya está mentalmente alterada.

" Creo que ya estoy bajo su piel. No creo que realmente, sé que ya estoy bajo su piel. Me gustaría que esto fuera, cómo se llama, BC, antes de la corona. Ojalá fuera BC, porque de esa manera sería una conferencia de prensa en diferentes países o diferentes ciudades, y podría verlo cara a cara y realmente podría darle una mierda y realmente cavar bajo su piel. Pero es muy fácil de entender ".

Pero esto no es exactamente nuevo para Adesanya. El campeón de peso mediano también comentó que Costa ha sido cauteloso con él durante años, contando su propia versión de los eventos de la noche en que los dos casi se metieron en un altercado detrás del escenario en UFC 226 . Brett Okamoto estaba entrevistando a Adesanya, quien había competido la noche anterior y Costa acaba de noquear a Urijah Hall. Y de acuerdo con la versión de los hechos de Adesanya, sabía que había sacudido a “Borrachinha”.

"Estaba haciendo una entrevista con Brett y él vino a hacer su entrevista con Brett, pero estaba como a dos metros de mí, y lo estoy mirando todo el tiempo hablando con Brett. Y él no me miraba a los ojos. Solo estaba mirando a la pared, encontrando cualquier razón para evitarlo, sabiendo quién diablos soy, sabiendo que grité esa noche antes que él. E incluso cuando estaba hablando mierda sobre él, él solo miraba la pared y simplemente me ignoraba. Le gusta actuar duro cuando hay gente y cámaras, pero si él y yo corremos hacia un ascensor, les garantizo que mirará hacia el otro lado o no diría nada en el ascensor. Es solo porque hay gente alrededor y cámaras y él quiere el alboroto".