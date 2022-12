Puede que Israel Adesanya, ex campeón de peso medio de la UFC, no tenga la mejor relación con Paulo Costa, pero aún así puede reconocer el mérito del brasileño.

Y durante su aparición en el podcast FLAGRANT de Andrew Schultz de hace unos días, Israel Adesanya habló sobre la importancia de que los luchadores puedan autopromocionarse siendo competentes en inglés.

«Me encanta. En Twitter… me gusta. Si tenemos que luchar de nuevo. Aún así le patearé el c*lo», dijo Adesanya. «No estoy bien con él. (Pero) si lo viera, no sería como cuando peleamos, ‘Grrr, ¿qué pasa?’ Estaría bien, pero si viniera con la energía, estaría como, ‘Vamos, hombre’. Pero también, creo que es muy divertido. Todo su shtick con USADA, el jugo secreto»

«Y también, felicitaciones a él también para aprender Inglés. Muchos de estos luchadores no llegan a ser tan grandes como deberían porque no aprenden inglés, no se promocionan y no alcanzan el nivel que necesitan», añadió Adesanya. «Pero él lo ha hecho y está haciendo el trabajo, así que un saludo a Costa».

Los comentarios de Adesanya se producen a pesar de que el desarrollo de los conocimientos de inglés de Costa le han permitido dirigirse más al nigeriano neozelandés, lo que ha hecho en numerosas ocasiones en los últimos meses.