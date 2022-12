La ‘falta de respeto’ a Gordon, según Sonnen

Chael Sonnen, ex estrella de la UFC, cree que la reacción posterior al combate en torno a la última actuación de Paddy Pimblett es una falta de respeto hacia Jared Gordon.

Durante un reciente vídeo subido a su canal de YouTube, el ex contendiente de peso medio y semicompleto de la UFC Chael Sonnen dio su evaluación de la cuarta salida de Pimblett en el escenario más grande de MMA.

«Existe la idea errónea de que va a arrasar en la UFC. Nadie va a hacer eso». dijo Sonnen. «Hay una creencia real después de esa pelea, ‘Paddy no es tan bueno como pensábamos que era, ha sido expuesto’. Disculpe, eso es tan increíblemente grosero para (Jared) Gordon, quien por cierto, entró en esa pelea con un récord de 19-4 (19-5). Ese tipo es un martillo con algunos de los mejores entrenadores y entrenamientos del mundo»

«Paddy se encontró en una pelea que era más dura de lo que sabía que iba a ser, pero respondió. No he visto nada de Paddy que me muestre nada menos que el potencial para ser un futuro campeón del mundo«, añadió Sonnen. «Fue un combate realmente duro… ¿Se supone que va a arrasar en la división? ¿De qué estás hablando? … No creo que eso sea justo… No le faltemos el respeto a Gordon».

Mientras que la opinión de Sonnen puede no ser el consenso, con una abundancia de llamadas de «robo» en línea que incluye desde el propio Gordon, Pimblett ha negado que la pelea estuvo siquiera cerca. No obstante, no cabe duda de que buscará una victoria más contundente cuando regrese al octágono en 2023.