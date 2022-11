El campeón de peso medio de la UFC, Israel Adesanya, ha comparado las payasadas de Alex Pereira antes del combate con las de su antiguo rival Paulo Costa.

En una entrevista con The AllStar, «The Last Stylebender» comparó los videos de Pereira con la presencia en línea de Costa, quien ha desarrollado una reputación de publicar memes y trolls en las redes sociales en los últimos años.

«(Pereira) me da vibraciones de Costa, hermano», dijo Adesanya. «Literalmente, hizo lo del Segway, lo del hoverboard, y yo ni siquiera sabía que era un insulto a mí, así que me quedé en plan: ‘¿En serio? Vale, lo que sea’. Y luego, hace poco, hizo lo de la pelota de tenis, lo vi en la ‘Gram y me quedé en plan: ‘Vale'».

En lugar de participar en las payasadas de su rival antes de la pelea, Adesanya dijo que está optando por permanecer 100% centrado en la tarea en cuestión, y dejar que sus puños hablen dentro del octágono el 12 de noviembre.

«Recuerdo que Costa estaba haciendo sketches con sus chicos y toda esa m*erda», recordó Adesanya. «Lo mismo, no reacciono. Me decía: ‘¿Qué quieres de mí?’ Quiere que reaccione. No reacciono. Pero responderé. Y responderé con violencia cuando sea el momento».

Cuando entre en el octógono por tercera vez en 2022, Adesanya lo hará para un combate titular en el prestigioso Madison Square Garden de Nueva York. El enfrentamiento con Pereira marcará su primera salida en el MSG desde el UFC 230, donde diezmó a Derek Brunson en un asalto.

El próximo fin de semana buscará una actuación similar, después de haber sido criticado por la forma de sus recientes victorias. Además de demostrar que sus detractores están equivocados, Adesanya tratará de vengarse del hombre que cuenta con dos victorias sobre él en los deportes de combate.