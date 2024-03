Islam Makhachev se burla del contendiente permanente Dustin Poirier

El campeón de peso ligero de UFC, Islam Makhachev, aplaudió a Dustin Poirier. Makhachev (25-1 MMA, 14-1 UFC) le dijo a MMA Junkie que está abierto a defender su título contra Poirier en UFC 302 el 1 de junio.

Aunque no cree que lo merezca. Poirier se recuperó de su derrota por nocaut ante Justin Gaethje en UFC 291 al derrotar al finalista en ascenso Benoit Saint Denis en UFC 299 .

Poirier (30-8 MMA, 22-7 UFC) respondió a la inmerecida afirmación de Makhachev diciendo que ha hecho más en MMA y que puede vencer a cualquiera en el mundo. Makhachev aprovechó la oportunidad para recordarle a “El Diamante” quién es el campeón .

His level is: permanent contender 🙂 how many title losses, 2? 3? https://t.co/zHnTRW3HvG

— Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) March 25, 2024